Нкунку покинет «Челси». Мареска использовал форварда на позиции опорника на тренировках по ходу сезона

По ходу сезона итальянец несколько раз использовал Нкунку на позиции опорного хавбека на тренировках, чтобы «проверить его характер», сообщает GFFN со ссылкой на L"Equipe.
Сам нападающий предпочитает играть ближе к атаке, но эта позиция занята Коулом Палмером.
Ранее стало известно об интересе к Нкунку со стороны «Интера», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». В 47 матчах уходящего сезона во всех турнирах на его счету 15 голов и 5 ассистов.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше