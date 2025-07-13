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Нкунку покинет «Челси». Мареска использовал форварда на позиции опорника на тренировках по ходу сезона

Тренер «синих» Энцо Мареска не рассматривает 27-летнего француза как центрфорварда, тем более — с приходом Жоао Педро и Лиама Делапа.

Источник: Спортс"

По ходу сезона итальянец несколько раз использовал Нкунку на позиции опорного хавбека на тренировках, чтобы «проверить его характер», сообщает GFFN со ссылкой на L"Equipe.

Сам нападающий предпочитает играть ближе к атаке, но эта позиция занята Коулом Палмером.

Ранее стало известно об интересе к Нкунку со стороны «Интера», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». В 47 матчах уходящего сезона во всех турнирах на его счету 15 голов и 5 ассистов.

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