Блез Матюиди: «Думал, что Роналду сумасшедший. Он уговорил Бенатия пойти в зал в 2 часа ночи после выездного матча “Юве”. Мы были измотаны»

Мы были измотаны, а он — нет: Криштиану уговорил Бенатия пойти с ним в спортзал, чтобы разгрузиться. Я думал, что он сумасшедший (смеется). Но именно это и делает его уникальным: он никогда не останавливался. В этом секрет его долголетия«, — сказал экс-игрок “Ювентуса”.