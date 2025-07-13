Мы были измотаны, а он — нет: Криштиану уговорил Бенатия пойти с ним в спортзал, чтобы разгрузиться. Я думал, что он сумасшедший (смеется). Но именно это и делает его уникальным: он никогда не останавливался. В этом секрет его долголетия«, — сказал экс-игрок “Ювентуса”.
Блез Матюиди: «Думал, что Роналду сумасшедший. Он уговорил Бенатия пойти в зал в 2 часа ночи после выездного матча “Юве”. Мы были измотаны»
"Он настоящий трудяга. Однажды вечером, после выездного матча, мы вернулись в два часа ночи, чтобы забрать машины.