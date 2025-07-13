Сорокин о «Матче года»: «Почетно быть с Овечкиным в одной команде, но и другие здесь с большим именем. Даже легкий мандраж появился»

Очень почетно быть с Александром Овечкиным в одной команде, но и другие люди здесь с большим именем. Даже легкий мандраж появился«, — сказал голкипер “Айлендерс” перед “Матчем года”.
Овечкин забил рекордный 895-й гол в НХЛ, поразив ворота Сорокина. Илья — 183-й вратарь, пропустивший от Александра в матчах лиги.
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