Перерыв финала КЧМ длился 24 минуты из-за выступления J Balvin, Doja Cat и Tems

В перерыве состоялось музыкальное шоу артистов J Balvin, Doja Cat и Tems, которые исполнили попурри из разных песен на большой высоте в сопровождении танцоров, пока поле поливали из-за жары.
Перерыв в итоге продлился 24 минуты.
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