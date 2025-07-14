Торре перейдет из «Барсы» в «Мальорку» в понедельник. Каталонцы получат 5 млн евро за 50% прав на полузащитника, еще 50% можно будет выкупить за 25 млн

По данным Diario Sport, подписание контракта футболиста с «Мальоркой» официально состоится в этот понедельник.
Испанец пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочное соглашение.
Сообщается, что «Барса» получит 5 млн евро за 50% прав на игрока. В контракте будет прописана опция выкупа оставшихся 50% за 25 млн евро.
Отмечается, что Торре настаивал на трансфере, так как хочет получать больше игрового времени в Ла Лиге и стать ключевым игроком проекта.
Со статистикой Пабло можно ознакомиться здесь.