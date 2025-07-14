Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
15.07
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.41
П2
3.17
Футбол. Еврокубки
15.07
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
15.07
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Еврокубки
15.07
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.72
П2
1.95
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
3
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Торре перейдет из «Барсы» в «Мальорку» в понедельник. Каталонцы получат 5 млн евро за 50% прав на полузащитника, еще 50% можно будет выкупить за 25 млн

Ранее сообщалось, что клубы ведут продвинутые переговоры о трансфере 22-летнего полузащитника.

Источник: Спортс"

По данным Diario Sport, подписание контракта футболиста с «Мальоркой» официально состоится в этот понедельник.

Испанец пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочное соглашение.

Сообщается, что «Барса» получит 5 млн евро за 50% прав на игрока. В контракте будет прописана опция выкупа оставшихся 50% за 25 млн евро.

Отмечается, что Торре настаивал на трансфере, так как хочет получать больше игрового времени в Ла Лиге и стать ключевым игроком проекта.

Со статистикой Пабло можно ознакомиться здесь.