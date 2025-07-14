Канисарес о «Золотом мяче»: «Хакими и Витинья заслуживают в 20 раз больше, чем Дембеле. Мне надоело, что его дают нападающим»

Время от времени его следует вручать крайнему защитнику, который провел такой сезон, как Ашраф, или полузащитнику, как Витинья.
Это абсолютно нормально и нисколько не умаляет достоинства награды«, — заявил бывший вратарь “Валенсии” и сборной Испании во время финала КЧМ.
«ПСЖ» уступает «Челси» (0:3, второй тайм) в финальном матче клубного чемпионата мира.
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