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Канисарес о «Золотом мяче»: «Хакими и Витинья заслуживают в 20 раз больше, чем Дембеле. Мне надоело, что его дают нападающим»

«Ашраф заслуживает “Золотой мяч” в 20 раз больше, чем Дембеле, как и Витинья. Мне надоело, что его дают нападающим.

Источник: Спортс"

Время от времени его следует вручать крайнему защитнику, который провел такой сезон, как Ашраф, или полузащитнику, как Витинья.

Это абсолютно нормально и нисколько не умаляет достоинства награды«, — заявил бывший вратарь “Валенсии” и сборной Испании во время финала КЧМ.

«ПСЖ» уступает «Челси» (0:3, второй тайм) в финальном матче клубного чемпионата мира.

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