«Арсенал» завершит трансфер Дьокереша в течение суток. Клуб хочет, чтобы форвард сыграл в азиатском турне

По данным BBC, переговоры между клубами длились больше недели, и сейчас они находятся на продвинутой стадии. Дьокереш уже согласовал условия пятилетнего контракта с лондонцами, поэтому как только будут согласованы последние детали между клубами, формальности будут быстро улажены.