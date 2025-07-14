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«Арсенал» завершит трансфер Дьокереша в течение суток. Клуб хочет, чтобы форвард сыграл в азиатском турне

Ранее стало известно, что «Арсенал» заплатит «Спортингу» 63,5+10 млн евро за 27-летнего форварда сборной Швеции, цену снизили из-за отказа агента от 10-процентной комиссии.

Источник: Спортс"

По данным BBC, переговоры между клубами длились больше недели, и сейчас они находятся на продвинутой стадии. Дьокереш уже согласовал условия пятилетнего контракта с лондонцами, поэтому как только будут согласованы последние детали между клубами, формальности будут быстро улажены.

«Арсенал» намерен в течение суток завершить трансфер Дьокереша, чтобы форвард смог присоединиться к команде в турне по Азии. 23-го, 27-го и 31-го канониры сыграют с «Миланом», «Ньюкаслом» (оба матча — в Сингапуре) и «Тоттенхэмом» (в Гонконге).

Виктор два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, забив 29 и 39 голов. Его подробная статистика — здесь.