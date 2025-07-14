Невеш дернул за волосы Кукурелью. Судья после ВАР удалил хавбека «ПСЖ» на 85-й минуте финала КЧМ

Между Невешем и Кукурельей произошла стычка — защитник лондонцев толкнул соперника, после чего Невеш в ответ дернул испанца за волосы.
Главный арбитр Алиреза Фагани сначала показал полузащитнику «ПСЖ» желтую карточку, однако после консультации с ВАР изменил решение и показал красную.
Изображение: кадр из трансляции DAZN.
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