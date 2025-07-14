«Челси» во 2-й раз выиграл КЧМ — больше побед только у «Реала» и «Барсы»

В 2021 году «синие» впервые выиграли КЧМ, который проводится с 2000 года.
Больше побед, чем лондонцы, одерживали лишь «Реал» (5) и «Барселона» (3). По два титула у «Баварии» и «Коринтианса».
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