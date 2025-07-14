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Финал КЧМ «Челси» — «ПСЖ» посетили 81 118 зрителей — это рекорд турнира

«Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» (3:0) в решающем матче чемпионата мира среди клубов, проходившем в США.

Источник: Спортс"

Игра прошла на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Матч посетили 81 118 зрителей — это рекорд турнира.

Второй по популярности стала игра первого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Атлетико» (80 619).

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