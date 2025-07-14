Финал КЧМ «Челси» — «ПСЖ» посетили 81 118 зрителей — это рекорд турнира

Игра прошла на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Матч посетили 81 118 зрителей — это рекорд турнира.
Второй по популярности стала игра первого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Атлетико» (80 619).
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше