Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брейдаблик
5
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Будучност
2
:
Ноа
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
2
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шкендия
2
:
ТНС
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дифферданж
2
:
Дрита
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 11:10
Хамрун Спартанс
2
:
Жальгирис В
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Милсами
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мальме
3
:
Иберия 1999
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
РФШ
1
:
Левадия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
1
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Олимпия Л
0
П1
X
П2

Энрике впервые проиграл финал на клубном уровне — после 12 побед в качестве тренера

«ПСЖ» под руководством испанца уступил «Челси» (0:3) в финальном матче чемпионата мира среди клубов.

Источник: Спортс"

Ранее Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.

Во главе парижской команды он стал обладателем титула Лиги чемпионов минувшей весной, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

С «Барселоной» он три раза брал Кубок Испании, один раз завоевал Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.

Единственное поражение Энрике в финале пришлось на 2021 год — тогда он возглавлял сборную Испании, которая уступила команде Франции в решающем матче Лиги наций.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше