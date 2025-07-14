Энрике впервые проиграл финал на клубном уровне — после 12 побед в качестве тренера

Ранее Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.
Во главе парижской команды он стал обладателем титула Лиги чемпионов минувшей весной, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
С «Барселоной» он три раза брал Кубок Испании, один раз завоевал Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.
Единственное поражение Энрике в финале пришлось на 2021 год — тогда он возглавлял сборную Испании, которая уступила команде Франции в решающем матче Лиги наций.
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