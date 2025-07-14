«Реал» поздравил «Челси» с победой на КЧМ и Инфантино с «блестящей организацией турнира»

«Поздравляем “Челси” и всех его болельщиков с заслуженной победой на клубном чемпионате мира.
Также поздравляем ФИФА и ее президента Джанни Инфантино с блестящей организацией турнира«, — говорится в заявлении “Реала”.
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