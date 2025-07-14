Мареска про 3:0 с «ПСЖ»: «Челси» выиграл матч в первые 10 минут — мы задали темп и были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут"

— У меня просто нет слов для моих игроков. Они заслужили это. Хороший момент.
По моему мнению, мы выиграли матч в первые десять минут — мы задали темп, который нам нужен. Мы были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут, но, думаю, мы выиграли матч уже в первые десять минут.
Сегодня мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки. Рад за Коула, но все игроки продемонстрировали фантастическую отдачу.
— Какое будущее ждет «Челси»?
— Очень радостное, но меня больше радуют три недели отдыха! — сказал главный тренер «Челси» Мареска в эфире DAZN.
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