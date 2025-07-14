Палмер набрал 17 очков в финале КЧМ. Полузащитник «Челси» сделал 2+1 в 1-м тайме

Коул Палмер поучаствовал во всех голах: 2 забил сам и отдал 1 ассист. Всего за игру полузащитник набрал 16 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Перед финалом его выбрали 27,25% фэнтези-менеджеров.