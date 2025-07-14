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Палмер — лучший игрок КЧМ, Дуэ — лучший молодой футболист, Санчес — лучший вратарь. Трамп участвовал в церемонии награждения

«Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ, который в течение месяца проходил в США.

Источник: Спортс"

Лучшим футболистом турнира стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, также названный лучшим игроком финала, в котором он сделал дубль и отдал голевой пас. Всего на турнире у 23-летнего англичанина 5 (3+2) очков в 6 играх.

Лучшим молодым игроком КЧМ выбрали Дезире Дуэ. 20-летний вингер «ПСЖ» забил 1 гол в 7 матчах.

Лучшим вратарем турнира стал Роберт Санчес из «Челси». 27-летний испанец провел 6 матчей на турнире, три из них — на ноль, включая финал и полуфинал.

Отметим, что в церемонии награждения лучших футболистов принял участие президент США Дональд Трамп. Он вручал награды и жал руки игрокам.

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