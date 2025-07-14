Палмер — лучший игрок КЧМ, Дуэ — лучший молодой футболист, Санчес — лучший вратарь. Трамп участвовал в церемонии награждения

Лучшим футболистом турнира стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, также названный лучшим игроком финала, в котором он сделал дубль и отдал голевой пас. Всего на турнире у 23-летнего англичанина 5 (3+2) очков в 6 играх.
Лучшим молодым игроком КЧМ выбрали Дезире Дуэ. 20-летний вингер «ПСЖ» забил 1 гол в 7 матчах.
Лучшим вратарем турнира стал Роберт Санчес из «Челси». 27-летний испанец провел 6 матчей на турнире, три из них — на ноль, включая финал и полуфинал.
Отметим, что в церемонии награждения лучших футболистов принял участие президент США Дональд Трамп. Он вручал награды и жал руки игрокам.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше