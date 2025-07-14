Бэйл считает, что «Челси» может побороться за АПЛ: «Они проявили характер — выиграли Лигу конференций, теперь и КЧМ. Они станут увереннее, думаю»

"Я думаю, что им не далеко до этого [борьбы за чемпионство]. В прошлом сезоне к Рождеству их называли претендентами на победу.
Конечно, это молодая команда, и в какой-то момент они сбавили, но, думаю, они многому научатся после этого. Они проявили характер — выиграли Лигу конференций, а теперь и это. Думаю, они станут увереннее, и теперь у них действительно появится вера в себя«, — сказал бывший вингер “Реала” в интервью DAZN.
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