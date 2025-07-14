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Форвард «Реала» Гонсало Гарсия стал лучшим бомбардиром КЧМ. У него 4 гола и ассист

21-летний испанец забил 4 гола в 6 матчах турнира (все — с игры), он по разу отличился в играх против «Аль-Хилаля» (1:1), «Ред Булл Зальцбург» (3:0), «Ювентуса» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (3:2). Также он сделал ассист в игре с «Пачукой» (3:1).

Источник: Спортс"

Отметим, что по 4 гола также забили Анхель Ди Мария из «Бенфики» (все — с пенальти), Серу Гирасси из «Боруссии» (один — с пенальти), и Маркос Леонардо из «Аль-Хилаля» (все — с игры), но приз от Bank of America был отдан Гонсало.

Подробная статистика выступлений воспитанника «Реала» — здесь.

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