Форвард «Реала» Гонсало Гарсия стал лучшим бомбардиром КЧМ. У него 4 гола и ассист

Отметим, что по 4 гола также забили Анхель Ди Мария из «Бенфики» (все — с пенальти), Серу Гирасси из «Боруссии» (один — с пенальти), и Маркос Леонардо из «Аль-Хилаля» (все — с игры), но приз от Bank of America был отдан Гонсало.