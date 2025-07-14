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«ПСЖ» после 0:3 в финале КЧМ: «Гордимся историческим сезоном. Путешествие только началось ??»

Парижский клуб в матче за трофей крупно проиграл «Челси», пропустив все три гола в первом тайме.

Источник: Спортс"

Ранее команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в истории победила в Лиге чемпионов.

"Мы не добились желаемого результата в финале клубного чемпионата мира, но невероятно гордимся этим историческим сезоном. Путешествие только началось ??.

От Лос-Анджелеса до Сиэтла, от Атланты до Нью-Йорка — эти последние несколько недель в США были незабываемыми. Спасибо тысячам болельщиков, которые встретили нас с распростертыми объятиями ❤️?.

Мы — «Париж», — говорится в заявлении «ПСЖ».

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