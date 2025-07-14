L"Équipe выставил оценки игрокам, главным тренерам и судье.
Самую высокую оценку среди участников матча получили главный тренер «Челси» Энцо Мареска и автор дубля и ассиста полузащитник Коул Палмер. Действия тренера «ПСЖ» Луиса Энрике оценили в 3 балла, а арбитра из Ирана Алирезы Фагани — в 5.
Самую низкую оценку в составе лондонцев получил защитник Марк Кукурелья — 5. По 6 баллов поставили Ливаю Колуиллу, Трево Чалобе, Энцо Фернандесу и Педру Нету. На 7 баллов наработали Рис Джеймс, Мойсес Кайседо и Жоао Педро. 8 получили голкипер Роберт Санчес и правый защитник Мало Гюсто.
Самые низкие оценки в составе парижан у Хвичи Кварацхелии, Усмана Дембеле, Жоау Невеша, Нуну Мендеша и Лукаса Бералдо — все получили по 2 балла. Оценку 3 заработали Дезире Дуэ, Фабиан Руис и Витинья. По 4 балла получили Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма. Самая высокая оценка у Ашрафа Хакими — 5.
Изображение: lequipe.fr.
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