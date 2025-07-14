Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
15.07
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.11
Футбол. Еврокубки
15.07
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
15.07
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.60
П2
3.79
Футбол. Еврокубки
15.07
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.99
X
3.70
П2
1.95
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
3
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Аль-Хелайфи после 0:3: «Поздравляю “Челси”. “ПСЖ” провел великолепный сезон, лучший в истории клуба, мы им гордимся. Это поражение пойдет нам на пользу»

Парижский клуб в матче за трофей крупно проиграл «Челси», пропустив все три гола в первом тайме. Команда Луиса Энрике в сезоне-2024/25 выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в истории победила в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

«Поздравляю “Челси”, они заслужили победу.

Мы можем гордиться тем, что сделали в этом сезоне. Мы хотели выиграть клубный чемпионат мира, но это сложно.

Футболисты отдали все силы, они устали. Мы провели очень хороший сезон, лучший в истории клуба. Гордимся игроками и персоналом.

Это поражение пойдет нам на пользу в следующем сезоне. Мы должны быть скромными. Мы были самой молодой командой на турнире.

Настало время отпуска, игроки смогут отдохнуть. Мы очень гордимся этим сезоном, он был великолепен. Да, мы проиграли в финале, но я горжусь командой«, — сказал президент “ПСЖ” Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» после 0:3 в финале КЧМ: «Гордимся историческим сезоном. Путешествие только началось ??».

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше