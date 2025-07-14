Аль-Хелайфи после 0:3: «Поздравляю “Челси”. “ПСЖ” провел великолепный сезон, лучший в истории клуба, мы им гордимся. Это поражение пойдет нам на пользу»

«Поздравляю “Челси”, они заслужили победу.
Мы можем гордиться тем, что сделали в этом сезоне. Мы хотели выиграть клубный чемпионат мира, но это сложно.
Футболисты отдали все силы, они устали. Мы провели очень хороший сезон, лучший в истории клуба. Гордимся игроками и персоналом.
Это поражение пойдет нам на пользу в следующем сезоне. Мы должны быть скромными. Мы были самой молодой командой на турнире.
Настало время отпуска, игроки смогут отдохнуть. Мы очень гордимся этим сезоном, он был великолепен. Да, мы проиграли в финале, но я горжусь командой«, — сказал президент “ПСЖ” Аль-Хелайфи.
«ПСЖ» после 0:3 в финале КЧМ: «Гордимся историческим сезоном. Путешествие только началось ??».