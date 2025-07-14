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Жоао Педро о стычке с Луисом Энрике: «ПСЖ» не умеет проигрывать. Я пошел защищать Андрея Сантоса, соперники окружили его"

«Челси» крупно обыграл «ПСЖ» (3:0) в финале клубного чемпионата мира. Бразильский форвард «синих» забил третий гол в матче.

Источник: Спортс"

После финального свистка игроки, тренеры и сотрудники клубов устроили на поле «Метлайф Стэдиум» массовую потасовку, в ходе которой главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул Жоао Педро. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

«Я пошел защищать Андрея Сантоса, видел, что игроки “ПСЖ” окружили его. Как истинный бразилец я пошел защищать товарища. Тут же оказалось сразу много народу, и в этой толпе меня толкнули. Это часть игры.

Думаю, они не умеют проигрывать, но это часть футбола. А теперь пришло время праздновать", — сказал Жоао Педро после игры в эфире Sportv.

«ПСЖ» психанул после 0:3: Энрике схватил новичка «Челси» за горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри — на красную.

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