Энрике о 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» было тяжело в начале матча — они действовали очень энергично. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, но это не проблема"

Поражение — это нормально, это не проблема. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, и это тоже не проблема. Ну, а нам нужно воспользоваться отдыхом, он будет очень коротким, но очень важным«, — сказал тренер “ПСЖ”.