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Энрике о 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» было тяжело в начале матча — они действовали очень энергично. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, но это не проблема"

"Думаю, нам было тяжело в начале матча — соперник действовал очень энергично. Это зависит не только от физической готовности, но и от аспектов, которыми можно воспользоваться по ходу матча. Они знали лучше, как сделать это.

Поражение — это нормально, это не проблема. Люди всегда пользуются такими моментами, чтобы раскритиковать нас, и это тоже не проблема. Ну, а нам нужно воспользоваться отдыхом, он будет очень коротким, но очень важным«, — сказал тренер “ПСЖ”.

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