Энрике о 0:3 «ПСЖ» в финале КЧМ: «Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер — тот, кто не поднимается после поражений. Нужно проанализировать произошедшее»

"Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер — это тот, кто не поднимается [после поражений]. В спорте на топ-уровне нет проигравших. Именно в такие моменты видно, кто на твоей стороне, а кто — нет. Еще в молодости я усвоил: нравлюсь я кому-то или нет — я не могу это контролировать, но я всегда стараюсь изо всех сил.