Энрике о потасовке «ПСЖ» с «Челси»: «Я пытался разнять. Увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нужно избегать таких ситуаций»

Матч был очень напряженным, все испытывали огромное давление. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нам всем нужно избегать таких ситуаций, поэтому я и разнимал игроков«, — сказал тренер “ПСЖ”.
«ПСЖ» психанул из-за 0:3: Энрике толкнул новичка «Челси» в горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше