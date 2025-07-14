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Омский «Иртыш» назвал имя нового вратаря вместо Райфегерсте

В омском футбольном клубе «Иртыш» появился новый вратарь. В новом сезоне ворота команды будет защищать Андрей Савин — бывший игрок новосибирской «Сибири», покинувший команду по истечении контракта.

«В “Сибири” золото выиграл и “Иртышу” помогу!» — сказал 25-летний вратарь в приветственном видео.

В минувшем сезоне футбольная команда «Сибирь» обеспечила себе возвращение в дивизион «Золото». Что касается Савина, ранее он, в частности, выступал за кировское «Динамо», московский «Локомотив» и «Тюмень».

Добавим, 1 июля 2025 года стало известно, что омский «Иртыш» по истечении контрактов покидают сразу 13 игроков. В том числе ушел 20-летний вратарь Роман Райфегерсте, который по итогам голосования был признан лучшим игроком сезона. Как рассказал сам Райфегерсте, им и его семьей было принято решение продолжить карьеру в другом клубе.

Напомним, в межсезонье в команде также сменился главный тренер. Вместо Максима Мишаткина тренировать команду будет Владимир Щербак.