Омский «Иртыш» назвал имя нового вратаря вместо Райфегерсте

Добавим, 1 июля 2025 года стало известно, что омский «Иртыш» по истечении контрактов покидают сразу 13 игроков. В том числе ушел 20-летний вратарь Роман Райфегерсте, который по итогам голосования был признан лучшим игроком сезона. Как рассказал сам Райфегерсте, им и его семьей было принято решение продолжить карьеру в другом клубе.