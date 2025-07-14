Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один — в финале. Это непостижимо»

Я работал с личным тренером, и вот я здесь, выбиваю команду [ «Флуминенсе»], которая дала мне все… Было тяжело. Это мой первый финал. Не объяснить то, что я чувствую. Я забил два гола в полуфинале, один — в финале. Это непостижимо", — сказал Педро, не сдержав слез.