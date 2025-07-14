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Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один — в финале. Это непостижимо»

"Я 40 дней находился в отпуске и приехал в разгар турнира с участием великих команд. То, что я переживаю, не выразить словами. Не знаю, что сказать.

Источник: Спортс"

Я работал с личным тренером, и вот я здесь, выбиваю команду [ «Флуминенсе»], которая дала мне все… Было тяжело. Это мой первый финал. Не объяснить то, что я чувствую. Я забил два гола в полуфинале, один — в финале. Это непостижимо", — сказал Педро, не сдержав слез.

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