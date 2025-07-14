Энрике о том, что схватил за горло и лицо Жоао Педро: «Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал»

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал», — сказал Энрике.
«ПСЖ» психанул из-за 0:3: Энрике толкнул новичка «Челси» в горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри.
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Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше