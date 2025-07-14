Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как “Челси” начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»

"Это источник гордости. Перед нами стояла четкая цель, и мы ее достигли. Многие высказывались о нас негативно, они не уважали нас. Мы показали, что заслужили выиграть этот трофей.
Мы знали, что они умеют держать и двигать мяч, поэтому важно было прессинговать. Мы хотели их загасить, воспользовавшись их слабостями. Нам это удалось, и мы счастливы.
С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Люди то и дело говорили, что мы молоды и не привыкли играть в больших матчах. Но мы доказали, что можем тягаться с такого рода соперниками«, — сказал защитник “Челси”.
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