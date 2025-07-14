Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как “Челси” начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»

С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Люди то и дело говорили, что мы молоды и не привыкли играть в больших матчах. Но мы доказали, что можем тягаться с такого рода соперниками«, — сказал защитник “Челси”.