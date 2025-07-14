Капитан «Урала» Мишкич ушел из клуба

Напомним, что Мишкич перешел в «Урал» в 2020 году. Тогда же он дал эксклюзивное интервью Накануне.RU. Прочитать его можно по этой ссылке: Даниэль Мишкич: Если меня вызовут в сборную — готов пешком дойти до Хорватии.