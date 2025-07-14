«Фламенго» не продал Уэсли «Роме» за 22 млн евро и требует 25 млн — клуб ранее отклонил предложение «Зенита» на эту сумму

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бразильский клуб отказался продавать защитника за 22 миллиона евро. «Фламенго» требует 25 млн евро — столько готов был заплатить за Уэсли «Зенит». Напомним, в июне бразильцы отклонили предложение петербуржцев — утверждалось, что клуб потребовал 30 млн евро.