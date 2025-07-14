«Вильярреал» хочет арендовать Лунина. Клуб связался с «Реалом», переговоры — на ранней стадии

Стороны обсуждают возможную аренду игрока, переговоры пока находятся на ранней стадии. Мадридцы могут согласиться опустить Лунина, чтобы он получал больше игровой практики.
Также «Вильярреалу» интересен Пау Лопес из «Жироны».
Клуб связался с «Реалом», чтобы обсудить возможность перехода 26-летнего вратаря, сообщил журналист Маттео Моретто в эфире DAZN.
Стороны обсуждают возможную аренду игрока, переговоры пока находятся на ранней стадии. Мадридцы могут согласиться опустить Лунина, чтобы он получал больше игровой практики.
Также «Вильярреалу» интересен Пау Лопес из «Жироны».