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Гендиректор «Спартака»: «С уважением отношусь к Карпину, но в совмещении постов вижу возможность конфликта интересов»

Тренер возглавляет сборную России и «Динамо».

Источник: Спортс"

— Вы присоединились к коалиции, в которую вошли «Локо» и «Зенит». Чем не мил Карпин, считаете ли, что такое совмещение — это админресурс «Динамо»?

— Мне кажется, вы преувеличиваете. На мой взгляд, нет никакой коалиции. С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу.

Могу вам сказать, что я сказал на общем собрании: вне зависимости от того, какова фамилия главного тренера сборной и в какой команде он работает, я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов, — сказал Олег Малышев.