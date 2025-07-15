Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.30
П2
3.23
Футбол. Еврокубки
18:30
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
20:00
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.96
П2
12.00
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
:
Левадия
П1
X
П2

«Зенит» намерен подписать лучшего бомбардира лиги Бразилии Кайо Жорже (11 голов в 12 играх). «Крузейро» и форвард не хотят вести переговоры (UOL)

23-летний бразилец — главная трансферная цель петербургского клуба, сообщает UOL.

Источник: Спортс"

По данным источника, несмотря на щедрые предложения «Зенита», клуб из Белу-Оризонти и сам Кайо не хотят вести переговоры. Нападающий предпочел бы остаться в «Крузейро», чтобы привлечь внимание тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

С 11 голами в 12 матчах Кайо лидирует в гонке бомбардиров национального чемпионата. Подробнее его статистика — здесь.

В мае представители «Байера» просматривали один из матчей с участием Кайо.

Форвард выступает за «Крузейро» с лета прошлого года после перехода из «Ювентуса» за 7,2 млн евро. Также он играл за «Сантос» и был в аренде во «Фрозиноне».

Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».
Читать дальше