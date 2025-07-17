38-летний Хеннесси завершил карьеру. Он рекордсмен среди вратарей по матчам за сборную Уэльса

Я родился и вырос в Северном Уэльсе, и моей мечтой всегда было играть на самом высоком уровне. Для меня было честью играть в Премьер-лиге и представлять сборную своей страны более 100 раз. Лето 2016 года стало пиком моей карьеры: я вышел в финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с моей любимой сборной Уэльса.