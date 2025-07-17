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38-летний Хеннесси завершил карьеру. Он рекордсмен среди вратарей по матчам за сборную Уэльса

"Я решил завершить свою игровую карьеру, я оглядываюсь назад с благодарностью и с оптимизмом смотрю вперед, делая следующие шаги на своем футбольном пути. У меня остались потрясающие воспоминания о выступлениях как за клубы, так и за сборную.

Источник: Спортс"

Каждый клуб влиял на меня меня как на поле, так и за его пределами — начиная с первых дней в «Вулвс», аренд в «Стокпорте» и «Йовиле» и заканчивая периодами в «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест».

Я родился и вырос в Северном Уэльсе, и моей мечтой всегда было играть на самом высоком уровне. Для меня было честью играть в Премьер-лиге и представлять сборную своей страны более 100 раз. Лето 2016 года стало пиком моей карьеры: я вышел в финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с моей любимой сборной Уэльса.

Для меня было честью играть бок о бок с выдающимися игроками и против них, а также работать с невероятными тренерами, членами тренерских штабов, медицинским персоналом, прессой и сотрудниками команд.

Я также хочу отметить огромную сплоченность профсоюза вратарей, которую я наблюдал на протяжении всей своей карьеры — там оказывалась поддержка и одобрение.

Болельщики поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры, особенно в те периоды, когда я часто страдал от травм. Я черпал силы из вашей поддержки", — написал 38-летний Хеннесси.

Уэйн начинал профессиональную карьеру в «Вулверхэмптоне», а также выступал в Премьер-лиге за такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест». В составе сборной Уэльса он провел 109 матчей — это рекорд для вратарей из этой страны.