«Фрайбург» за 6 млн евро продал защитника Килианна Сильдийю ПСВ

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, стоимость сделки составила 6 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги французский футболист провел 21 матч и забил 2 гола. Его статистика — здесь.
Фото: https://www.psv.nl/
Нидерландский клуб объявил о подписании 23-летнего защитника. Стороны заключили контракт до 2030 года.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, стоимость сделки составила 6 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги французский футболист провел 21 матч и забил 2 гола. Его статистика — здесь.
Фото: https://www.psv.nl/