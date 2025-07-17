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Жерсон уговаривает Уэсли перейти в «Зенит». Петербуржцы готовы заплатить 28 млн евро, «Рома» и «Фламенго» не договорились о сумме трансфера (O Dia)

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отклонил предложение «Ромы» по защитнику на 22 млн евро. Бразильцы требовали 25 млн евро — столько готов был заплатить за Уэсли «Зенит». Напомним, в июне бразильцы отклонили предложение петербуржцев — утверждалось, что клуб потребовал 30 млн евро.

Источник: Спортс"

По данным O Dia, переговоры «Фламенго» и «Ромы» в последние дни зашли в тупик. Стороны до сих пор не достигли соглашения о сумме трансфера, и «Зенит» представляется вероятным претендентом на игрока.

Отмечается, что новичок петербуржцев Жерсон, который дружит с Уэсли, пытается убедить экс-партнера присоединиться к нему в Санкт-Петербурге.

Новое предложение «Зенита», включающее фиксированные и бонусные платежи, составляет 28 млн евро, что значительно ближе к 30 млн евро, на которые рассчитывает «Фламенго».

Ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшие дни. Если «Рома» не согласится на сумму, запрашиваемую бразильским клубом, Уэсли может перейти в «Зенит».