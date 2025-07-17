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«Милан» вышел из борьбы за Джексона из-за высокой цены. Клубы АПЛ делают запросы по форварду «Челси»

Ранее сообщалось, что «россонери» интересуются форвардом, который обдумывает свое будущее в «Челси». Лондонский клуб, по данным Daily Mail, оценивает 24-летнего игрока в 100 млн фунтов.

Источник: Спортс"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка с «Миланом» в настоящее время не представляется возможной. Запрашиваемая сумма слишком велика, и у миланцев нет намерений продолжать контакты.

Вместе с тем сразу несколько команд начали претендовать на Николаса, поскольку его уход из «Челси» этим летом остается возможным.

Клубы Премьер-лиги делают первые запросы по футболисту, сообщает Романо.

В минувшем сезоне Джексон забил 10 голов в 30 турах АПЛ.

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