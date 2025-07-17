«Наполи» готов предложить «Болонье» 37−38 млн евро за Ндойе. С вингером согласован контракт до 2030-го (Николо Скира)

С самим игроком «Наполи» уже согласовал условия личного контракта до 2030 года. Зарплата швейцарца может составить 3 млн евро в год.
В прошлом сезоне Серии А Ндойе провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистика — здесь.
По информации инсайдера Николо Скиры, неаполитанский клуб готовы предложить «Болонье» 37−38 млн евро за 24-летнего вингера.
С самим игроком «Наполи» уже согласовал условия личного контракта до 2030 года. Зарплата швейцарца может составить 3 млн евро в год.
В прошлом сезоне Серии А Ндойе провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистика — здесь.