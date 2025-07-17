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«Юве» сделал запрос по Рэшфорду. Санчо планируют подписать за 15 млн евро

Итальянский клуб продолжает работу по подписанию вингеров.

Источник: Спортс"

Туринцы стремятся заполучить Джейдона Санчо за сумму около 15 млн евро и провели позитивные переговоры с агентом игрока, сообщает Sky Sport.

Кроме того, в среду «Ювентус» также совершил первые контакты по Рэшфорду.

Стоимость его трансфера оценивается как высокая, однако клуб уже обратился к «Манчестер Юнайтед» с предварительным запросом.

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