«Юве» сделал запрос по Рэшфорду. Санчо планируют подписать за 15 млн евро

Туринцы стремятся заполучить Джейдона Санчо за сумму около 15 млн евро и провели позитивные переговоры с агентом игрока, сообщает Sky Sport.
Кроме того, в среду «Ювентус» также совершил первые контакты по Рэшфорду.
Стоимость его трансфера оценивается как высокая, однако клуб уже обратился к «Манчестер Юнайтед» с предварительным запросом.
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