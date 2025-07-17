Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:00
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
19:00
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.25
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
19:00
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.72
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линфилд
1
:
Шелбурн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо Мн
2
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 2:4
Ауда
2
:
Ларн
2
П1
X
П2

«Реал» хочет расстаться с Алабой летом. Защитник намерен отработать контракт, рассчитанный до 2026-го (As)

В конце июня стало известно, что 33-летний защитник в очередной раз получил травму. У игрока было выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги.

Источник: Спортс"

В минувшем сезоне из-за повреждений Алаба провел лишь семь матчей в Ла Лиге, в позапрошлом — 14.

Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2026 года. Предполагается, что по нему он получает 12,5 млн евро в год.

Учитывая ситуацию, клуб рассматривает возможность ухода австрийца в летнее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатный фонд и высвободить активы, сообщает As.

Однако сам игрок, похоже, не готов покидать клуб. Защитник хочет отработать контракт и быть в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года.

Отмечается, что решение вопроса будет зависеть от реабилитации и восстановления футболиста.

Подробную статистику Алабы можно изучить здесь.