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Правый защитник «Рубина» Кабутов назвал себя одним из лучших в РПЛ на своей позиции: «По статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные»

— Ты довольно универсален на футбольном поле. Где тебе самому комфортнее всего играть?

Источник: Спортс"

— Там, где сейчас играю. Если пятерка защитников, то правый латераль. В любом случае, куда тренер ставит, там и буду молча играть. Главное — польза для команды.

— Согласен, что входишь в число лучших игроков лиги на своей позиции?

— Да, по статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные.

— Многие назвали тебя открытием сезона. А кто таковым стал для тебя?

— Если абстрагироваться от позиций, то мне очень нравится Мойзес из ЦСКА.

Мощный, сильный, ни разу не видел, чтобы его кто-то обыграл за игру несколько раз. Ощущение, будто все мячи отбирает, — сказал правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов.