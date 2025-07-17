Правый защитник «Рубина» Кабутов назвал себя одним из лучших в РПЛ на своей позиции: «По статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные»

— Там, где сейчас играю. Если пятерка защитников, то правый латераль. В любом случае, куда тренер ставит, там и буду молча играть. Главное — польза для команды.
— Согласен, что входишь в число лучших игроков лиги на своей позиции?
— Да, по статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные.
— Многие назвали тебя открытием сезона. А кто таковым стал для тебя?
— Если абстрагироваться от позиций, то мне очень нравится Мойзес из ЦСКА.
Мощный, сильный, ни разу не видел, чтобы его кто-то обыграл за игру несколько раз. Ощущение, будто все мячи отбирает, — сказал правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов.