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Глава «Локомотива» Нагорных: «Лимит надо ужесточать, “6+5” — оптимально. В волейболе не более двух иностранцев, сборная конкурентоспособна, чемпионат интересный»

Ранее появилась информация, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита — одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

Источник: Спортс"

— Как вы относитесь к текущему лимиту на легионеров?

— Мое личное мнение может не совпадать с мнением футбольных специалистов.

Но в волейболе, например, давно определен лимит — не более двух иностранцев. Сборная России конкурентоспособна, чемпионат интересный. Для усиления отдельных позиций в волейболе могут быть приглашены иностранцы, но их мало. Рынок на россиян не перегрет.

Футбол пошел по иному пути. Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке.

Мне кажется, что лимит надо ужесточать.

Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» — на мой взгляд, это оптимально, — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.