Глава «Локомотива» Нагорных: «Лимит надо ужесточать, “6+5” — оптимально. В волейболе не более двух иностранцев, сборная конкурентоспособна, чемпионат интересный»

— Как вы относитесь к текущему лимиту на легионеров?
— Мое личное мнение может не совпадать с мнением футбольных специалистов.
Но в волейболе, например, давно определен лимит — не более двух иностранцев. Сборная России конкурентоспособна, чемпионат интересный. Для усиления отдельных позиций в волейболе могут быть приглашены иностранцы, но их мало. Рынок на россиян не перегрет.
Футбол пошел по иному пути. Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке.
Мне кажется, что лимит надо ужесточать.
Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» — на мой взгляд, это оптимально, — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.