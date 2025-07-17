Глава «Локомотива» Нагорных: «Лимит надо ужесточать, “6+5” — оптимально. В волейболе не более двух иностранцев, сборная конкурентоспособна, чемпионат интересный»

Но в волейболе, например, давно определен лимит — не более двух иностранцев. Сборная России конкурентоспособна, чемпионат интересный. Для усиления отдельных позиций в волейболе могут быть приглашены иностранцы, но их мало. Рынок на россиян не перегрет.