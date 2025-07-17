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«Аталанта» оценивает Лукмана в 50 млн евро. «Интер» готов предложить 40 млн

Ранее появилась информация, что «Интер» готовы выплатить 40 миллионов евро за оттянутого нападающего.

Источник: Спортс"

Бергамаски оценивают футболиста в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Адемола Лукман забил 15 голов и сделал 5 передач в 31 матче Серии А.

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