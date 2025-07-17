Быстров о «Краснодаре»: «После чемпионства у них появилось ДНК, которое говорит — “мы обязаны бороться”

«По венам “Краснодара” должна потечь свежая кровь.
Если двум-трем новичкам удастся быстро адаптироваться и быстро влиться в команду, то они положительно повлияют на тех в коллективе, у которых в голове будет что-то неправильно, кто будет не так себя вести.
Если «Краснодар» получит эту инъекцию, то за 1−3 место они смогут спокойно бороться.
Они уже два года идут вверху и к этому приспособились, а после чемпионства у них появилось ДНК, которое говорит — «мы обязаны бороться», — сказал бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров.