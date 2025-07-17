«У “Зенита” скамейка намного длиннее — три состава, на две команды хватит. У “Спартака” такого нет». Прудников о командах

— Надо посмотреть на начало чемпионата, и потом будет все очевидно.
На сегодняшний день у «Зенита» скамейка намного длиннее. У них три состава.
На две команды хватит. У «Спартака» такого нет. Каждый чемпионат у игроков получается по-разному. Футболист может выдать один яркий сезон, а следующие два играть не будет.
Уже по ходу чемпионата станет понятно, кто сильнее или слабее, — сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников.
«На некоторых позициях у “Спартака” футболисты сильнее, чем у “Зенита”, а где-то — наоборот». Гендиректор красно-белых Малышев о составах.