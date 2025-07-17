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«У “Зенита” скамейка намного длиннее — три состава, на две команды хватит. У “Спартака” такого нет». Прудников о командах

— Какие позиции или футболисты перед началом чемпионата у «Спартака» выглядят предпочтительнее зенитовских?

Источник: Спортс"

— Надо посмотреть на начало чемпионата, и потом будет все очевидно.

На сегодняшний день у «Зенита» скамейка намного длиннее. У них три состава.

На две команды хватит. У «Спартака» такого нет. Каждый чемпионат у игроков получается по-разному. Футболист может выдать один яркий сезон, а следующие два играть не будет.

Уже по ходу чемпионата станет понятно, кто сильнее или слабее, — сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников.

«На некоторых позициях у “Спартака” футболисты сильнее, чем у “Зенита”, а где-то — наоборот». Гендиректор красно-белых Малышев о составах.