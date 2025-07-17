2 млрд зрителей посмотрели матчи клубного ЧМ, 5% подписались на премиум-сервис DAZN. Особенно высокими рейтинги были в Бразилии (The Guardian)

Как пишет The Guardian со ссылкой на инсайдеров DAZN, общая аудитория соревнования составила два миллиарда телезрителей. При этом около 5% зрителей подписались на премиум-сервис.
Отмечается, что рейтинги были особенно высокими в Бразилии после выхода «Палмейраса» в ⅛ финала, а «Флуминенсе» — в полуфинал.
В частности, матч «Челси» против «Лос-Анджелеса» посмотрели 8 миллионов зрителей в приложении DAZN, а общая аудитория с учетом сублицензии в Великобритании достигла около 25 миллионов зрителей.
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