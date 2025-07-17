Ванда о детях: «Расставание с Икарди — пример для дочерей, как не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для сыновей — пример, как они могут потерять любовь всей жизни»

Решение расстаться с Мауро, несмотря на всю связанную с этим вину, послужило примером для моих дочерей в будущем не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для моих сыновей — примером того, что если они будут вести себя так же, как Мауро, они могут потерять любовь всей своей жизни, — сказала Ванда Нара.