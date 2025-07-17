Глава «Локомотива» о Ротенберге-младшем: «Заточенный на дело руководитель, закладывает правильный фундамент. У нас российский клуб — возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким»

— Как вы оцениваете работу Бориса Ротенберга в академии?
— Он закладывает правильный фундамент работы академии.
Мы рассчитываем, что те подходы, которые сегодня реализуются в клубе, дадут хорошие результаты на дистанции. Закладываются передовые принципы, приглашаются специалисты — клуб создает условия, чтобы это возможно было делать.
Борис Борисович — очень принципиальный, заточенный на дело руководитель. Не сомневаюсь, что будет результат.
— Как вы реагировали на слухи о том, что Борис Ротенберг может сменить Владимира Леонченко на посту генерального директора?
— На «Локомотив» часто пытаются повлиять путем информационного давления. Что-то вбрасывают, пытаются создать негативный фон вокруг клуба — нам необходимо оправдываться и разъяснять.
Иной раз кажется, что это срежиссировано. Значит, кому-то не нравится то, что делает «Локомотив». Наш клуб сегодня не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны.
У нас российский клуб. Но, возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким, — пытаются раскачать ситуацию.
Мы весь сезон видели, как в прессе кого-то постоянно увольняли, — сказал председатель совета директор «Локомотива» Юрий Нагорных.