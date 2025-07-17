Бразильский игрок подвернул колено, отпраздновав гол в стиле Роналду

На 79-й минуте игры нападающий реализовал пенальти, сравнявший счет в матче. Вратарь соперника отразил удар, но затем сам отправил мяч в сетку при отскоке.
Кеслей решил отпраздновать гол, подражая Роналду. Он подпрыгнул и выполнил фирменный жест португальца Siu. Однако при приземлении игрок подвернул левое колено и был заменен.
В интервью «Metrópoles» форвард заявил, что пока не располагает информацией о серьезности травмы и ожидает результатов обследования.
Изображения: скриншоты из трансляции матча.