Матвей Сафонов: «Джетлаг поднял меня в 5:30 утра?. Что-то могло произойти, но я приехал не в ту “Кофеманию”

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев — они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.