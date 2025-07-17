Матвей Сафонов: «Джетлаг поднял меня в 5:30 утра?. Что-то могло произойти, но я приехал не в ту “Кофеманию”

«Сегодня джетлаг поднял меня в 5:30 утра?. И ведь могло что-то произойти, но я приехал не в ту “Кофеманию”, — написал вратарь “ПСЖ” и сборной России.
Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев — они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.
Феномен «Кофемании»: драки стулом и за Собчак, стакан воды за 650 рублей, раф на овсяном.